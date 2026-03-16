Idoso é preso suspeito de estupro de vulnerável em Volta Redonda

Um idoso de 76 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (dia 16) suspeito de cometer estupro de vulnerável no bairro Padre Josimo, em Volta Redonda. A prisão foi realizada por policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 28º BPM, com apoio da Polícia Civil.

De acordo com a polícia, a equipe foi até uma residência na Rua Um, após receber informações sobre o paradeiro do suspeito. Ele é investigado por abusar da filha de sua enteada, que seria a vítima do crime.

Segundo o registro da ocorrência, a denúncia partiu de familiares, que apresentaram uma gravação que teria registrado o suposto abuso. A partir das informações repassadas, os agentes localizaram o suspeito no endereço indicado e realizaram a prisão.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Volta Redonda, onde o caso foi formalizado. Após análise da autoridade policial, o idoso permaneceu preso com base no artigo 217-A do Código Penal, que trata do crime de estupro de vulnerável.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, integrantes de uma organização criminosa que atua na localidade já estariam procurando o suspeito para aplicar uma possível punição, o que aumentou a urgência da ação policial.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Foto: Divulgação