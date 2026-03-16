Parceria entre vereador Raone Ferreira e deputado federal Lindbergh Farias garante recursos do Novo PAC para centros esportivos em Volta Redonda e Pinheiral

A articulação conjunta entre o vereador Raone Ferreira e o deputado federal Lindbergh Farias garantiu a destinação de recursos do Novo PAC Seleções para a implantação de Espaços Esportivos Comunitários nos municípios de Volta Redonda e Pinheiral, fortalecendo investimentos em esporte, lazer e inclusão social na região Sul Fluminense.

Em Volta Redonda, será construído um centro esportivo na Praça Oscar Cardoso, no bairro Casa de Pedra, com investimento de R$ 1,5 milhão. Já no município de Pinheiral, o mesmo modelo de equipamento público será implantado na Rua Nini Cambraia, no Centro da cidade.

A liberação é resultado do trabalho político e institucional realizado pelos dois parlamentares, que atuaram em parceria para assegurar que os municípios fossem contemplados no programa federal. Volta Redonda está entre os 260 municípios selecionados em todo o país para receber investimentos voltados à criação de centros esportivos comunitários.

Os novos espaços contarão com infraestrutura esportiva completa, incluindo campo de futebol society, quadra de basquete 3×3, pista de caminhada, parquinho infantil e sistema de iluminação moderna, garantindo condições adequadas para a prática de atividades esportivas e de lazer pela população.

Segundo o vereador Raone Ferreira, o investimento representa um avanço importante para a promoção de políticas públicas voltadas ao esporte, à saúde e à inclusão social na região.

“O esporte é uma das ferramentas mais poderosas de transformação social. Garantir espaços públicos adequados para que crianças, jovens e famílias possam praticar atividades físicas, conviver e fortalecer os laços comunitários é investir diretamente na qualidade de vida da população”, destacou Raone.

A implantação dos Espaços Esportivos Comunitários responde à necessidade de ampliar o acesso a áreas adequadas para a prática esportiva e atividades de lazer. A ausência desses equipamentos impacta diretamente a qualidade de vida da população, reduzindo o incentivo à adoção de hábitos saudáveis e limitando oportunidades de convivência e desenvolvimento social.

Além de estimular a prática esportiva, iniciativas como essa contribuem para reduzir vulnerabilidades sociais, oferecendo alternativas positivas de ocupação do tempo livre e fortalecendo a integração entre moradores.

A expectativa é que os novos equipamentos públicos se tornem importantes pontos de encontro das comunidades, promovendo cidadania, saúde, inclusão social e bem-estar para a população de Volta Redonda e Pinheiral.