William Di Mattia é o novo técnico do Voltaço

O Volta Redonda FC informou, nesta segunda-feira (dia 16), que William Di Mattia é o novo técnico da equipe profissional.

O treinador comandará o Esquadrão de Aço nas competições da temporada, como a Copa do Brasil, a Copa Sul-Sudeste e o Campeonato Brasileiro Série C.

Natural de Criciúma (SC), William Di Mattia é ex-jogador e iniciou a carreira como treinador após encerrar sua trajetória dentro das quatro linhas, acumulando experiências em diferentes clubes do país.

Ao longo da carreira, passou por equipes como o Nova Mutum Esporte Clube, Grêmio Anápolis, Grêmio Esportivo Juventus e o Grêmio Esportivo Brasil. Em 2023, conquistou o Campeonato Paraibano à frente do Treze Futebol Clube. Mais recentemente, levantou o troféu do Campeonato Sergipano de 2026 comandando o Club Sportivo Sergipe, reforçando sua trajetória no futebol nacional.

O novo comandante falou sobre a chegada ao clube e os objetivos da temporada:

“É um dia muito especial na minha vida estar chegando a um clube tão importante como o Volta Redonda. Fui muito bem recebido e temos grandes objetivos. O principal é recolocar o Volta Redonda na Série B do Campeonato Brasileiro. Estou muito feliz com essa oportunidade e agradeço à diretoria, aos funcionários e aos atletas pela forma como fui recebido. Agora é dar sequência ao trabalho. Temos pouco tempo, então precisamos otimizar ao máximo esse período para alcançar esses objetivos.”