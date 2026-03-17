Soldado do tráfico: Polícia Civil prende suspeito com 262 pinos de cocaína no Bom Pastor, em Barra Mansa

Agentes da 90ª DP, coordenados pelo delegado titular Marcus Montez, prenderam na manhã de segunda-feira (dia 16) um jovem de 19 anos pelo crime de tráfico de drogas na comunidade Bom Pastor, em Barra Mansa.

Durante ação de combate ao tráfico , os policiais foram até a localidade após informações sobre a venda de entorpecentes. Com auxílio de drone, os agentes conseguiram monitorar a movimentação no local.

Ao perceber a aproximação da equipe policial, o suspeito tentou fugir carregando uma bolsa, sendo perseguido pelos agentes e entrando em uma residência que, para surpresa dos policiais, era a casa de sua própria avó.

Durante as buscas no local, os agentes localizaram a bolsa contendo drogas e um rádio transmissor. Ao ingressarem na residência, os policiais encontraram o traficante de 19 anos escondido no quarto da idosa.

O suspeito confessou ser soldado do tráfico ligado à facção Terceiro Comando.

Foram apreendidos 262 pinos de cocaína e um rádio transmissor, utilizado para comunicação entre integrantes do tráfico.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à 90ª DP, sendo autuado em flagrante pelos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas (tráfico e associação para o tráfico). Ele será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da justiça.

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