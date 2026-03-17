Após quase dois meses internada, mulher baleada pelo ex na Vila Americana morre no hospital

Morreu nesta terça-feira (dia 17) a mulher de 36 anos que havia sido baleada pelo ex-companheiro em janeiro, no bairro Vila Americana, em Volta Redonda. Dayane Menezes dos Santos Reis estava internada em estado grave no Hospital Santa Cecília, onde permanecia em tratamento intensivo.

Ela foi atingida por disparos no peito, abdômen e braço na noite de 21 de janeiro, após uma discussão com o ex-companheiro, na Rua Haiti. O caso, inicialmente registrado como tentativa de feminicídio na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), deve agora ser reclassificado como feminicídio consumado.

Durante o período de internação, Dayane passou por procedimentos como traqueostomia, permaneceu sedada e precisou de transfusões de sangue e plaquetas após desenvolver anemia. Familiares chegaram a mobilizar campanhas de doação de sangue para auxiliar no tratamento.

O principal suspeito do crime, um policial militar de 39 anos, foi preso horas após o ataque, em uma ação conjunta das polícias do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, e segue à disposição da Justiça.

Dayane deixa dois filhos.

As informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas pela família.

Foto: Arquivo pessoal