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PF realiza operação contra abuso infantil na internet e cumpre mandados em Resende e Barra Mansa

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FOLHA DO ACO
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A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (dia 17) a Operação Guardião Digital em todo o país para combater crimes de abuso sexual infantojuvenil na internet. No Sul Fluminense, a ação teve desdobramentos diretos em Resende e Barra Mansa, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão pela Delegacia da PF em Volta Redonda.

Ao todo, foram expedidos 34 mandados em 17 estados. No estado do Rio de Janeiro, seis ordens judiciais foram cumpridas: três na capital, duas nas cidades de Resende e Barra Mansa e uma em Nova Iguaçu. As diligências têm como objetivo identificar suspeitos envolvidos no armazenamento, compartilhamento, produção e até comercialização de material de abuso.

Segundo a Polícia Federal, a operação faz parte de um esforço permanente para combater esse tipo de crime, considerado uma das mais graves violações contra crianças e adolescentes. Até o momento, uma pessoa foi presa em flagrante no país.

A ofensiva ocorre no mesmo dia em que entra em vigor a Lei nº 15.211/2025, conhecida como “ECA Digital”, que cria novos mecanismos de proteção no ambiente virtual. Entre as medidas, está a criação de um centro nacional para receber denúncias de conteúdos ilegais envolvendo menores.

A Polícia Federal também reforça a importância da prevenção e orienta pais e responsáveis a monitorarem o uso da internet por crianças e adolescentes, além de manter diálogo aberto sobre os riscos no ambiente digital.

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