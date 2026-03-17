Câmeras de reconhecimento facial ajudam a prender foragido da Justiça em Volta Redonda

O uso da tecnologia aliado à integração com as forças de segurança voltou a gerar resultados positivos em Volta Redonda. Dois homens com mandados de prisão em aberto foram capturados em ações distintas nessa segunda-feira (dia 16). Em um dos casos, o sistema de reconhecimento facial da prefeitura, que funciona através de uma cooperação entre a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Polícia Militar, foi determinante para a identificação e prisão de um dos foragidos.

No primeiro caso, o sistema de reconhecimento facial do município identificou, em tempo real, um homem de 42 anos, foragido da Justiça, na rodoviária municipal, no bairro Laranjal. A partir do alerta gerado pelas câmeras, agentes da Operação Segurança Presente foram acionados e conseguiram localizar e abordar o suspeito com rapidez.

Após a abordagem, o homem foi conduzido à delegacia de Polícia Civil (93ª DP), onde foi confirmado que contra ele havia um mandado de prisão expedido pela comarca de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, pelo crime de furto. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

Já na segunda ocorrência, a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) realizou a prisão de um homem que possuía mandado em aberto por dívida de pensão alimentícia superior a R$ 10 mil.

A ação teve início após o setor de inteligência da GMVR, com o uso de câmeras de leitura de placas do município, identificar que uma motocicleta Honda CG 160, de cor preta, pertencente ao foragido, estaria circulando nas imediações do bairro Conforto. Agentes em patrulhamento foram acionados e localizaram o veículo estacionado na Avenida Nossa Senhora da Conceição, no cruzamento com a Rua 11. Próximo à motocicleta estava o proprietário, que foi abordado e conduzido à 93ª DP para os devidos trâmites legais e o cumprimento do mandado de prisão.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância do investimento em tecnologia e da integração com as forças de segurança. “A tecnologia é uma grande aliada da segurança pública. Tanto o reconhecimento facial quanto as câmeras de leitura de placas nos permitem agir com precisão e rapidez, potencializando o trabalho das equipes em campo e tornando as ações mais cirúrgicas. Seguiremos investindo em soluções inteligentes para garantir cada vez mais segurança à população de Volta Redonda”, afirmou.

Fotos: Divulgação/Semop.