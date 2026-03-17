Pedro Costa é o novo reforço do Voltaço

O Volta Redonda FC informa oficialmente a contratação do lateral-direito Pedro Costa, que chega ao clube com contrato até o fim da Campeonato Brasileiro Série C.

Natural de Cabo Frio (RJ), Pedro Henrique Vieira Costa, conhecido como Pedro Costa, tem 32 anos e 1,84m de altura. O defensor atua preferencialmente pelo lado direito da defesa, mas também pode desempenhar a função de volante.

Revelado pela Associação Desportiva Cabofriense, o jogador construiu sua trajetória no futebol brasileiro com passagens por clubes como Botafogo Futebol Clube (PB), Luverdense Esporte Clube, ABC Futebol Clube, Paraná Clube e Retrô Futebol Clube Brasil, acumulando experiência em competições nacionais.

Com mais de 200 partidas como profissional, o atleta estava no elenco do Clube do Remo, por empréstimo do Tombense Futebol Clube, e agora chega para reforçar o Tricolor de Aço na sequência da temporada.

O novo reforço do Voltaço, Pedro Costa, destacou a felicidade por chegar ao clube e a motivação para a sequência da temporada.

“Estou muito feliz e satisfeito por estar aqui. Acho que esse era um passo que eu precisava dar neste momento da minha carreira. Tenho grandes amigos no clube e sei que eles vão me ajudar muito a voltar a sorrir e a ser feliz dentro do futebol. Voltar ao meu estado, depois de cinco anos, me deixa ainda mais motivado — estar perto da minha família não tem preço. Chego com muita vontade de contribuir para que o Voltaço alcance seus objetivos.”

Foto: João Braz-COMKT/VRFC