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Condenado a 53 anos por estuprar as próprias filhas é preso em Barra Mansa; vítimas tinham 4 e 8 anos

Por
FOLHA DO ACO
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Um homem de 43 anos, condenado a 53 anos de prisão por estupro de vulnerável contra as próprias filhas, foi preso na manhã desta terça-feira (dia 17) no bairro Vila Nova, em Barra Mansa. A ação foi realizada por agentes da 90ª DP, coordenados pelo delegado titular Marcus Montez.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu por volta das 10h, em cumprimento a mandado judicial expedido após condenação definitiva pela 1ª Vara Criminal de Barra Mansa, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O acusado havia respondido ao processo em liberdade até a sentença, que transitou em julgado no último dia 13 de março.

As investigações apontaram que o homem abusava das filhas, que tinham quatro e oito anos na época dos crimes. Segundo a polícia, ele utilizava brinquedos para silenciar as crianças e fazia ameaças psicológicas, dizendo que a família se separaria caso os abusos fossem revelados.

Após a captura, o condenado foi encaminhado à delegacia e, em seguida, transferido para o sistema prisional, onde cumprirá a pena em regime fechado.

O delegado responsável pelo caso destacou a gravidade dos crimes e os impactos permanentes às vítimas, ressaltando a importância da responsabilização dos autores de violência sexual contra crianças.

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