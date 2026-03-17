28.2 C
V Redonda
terça-feira, março 17, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Início Volta Redonda Galeria da Biblioteca Raul de Leoni recebe exposição fotográfica em homenagem ao...

Galeria da Biblioteca Raul de Leoni recebe exposição fotográfica em homenagem ao Voltaço

Por
FOLHA DO ACO
-

A Biblioteca Municipal Raul de Leoni será palco de uma exposição que promete emocionar os apaixonados por futebol e pela história local. A galeria do espaço cultural recebe, a partir do próximo dia 20, a exposição fotográfica em homenagem ao Volta Redonda Futebol Clube, o tradicional “Voltaço”.

Fundado em fevereiro de 1976, o clube é um dos principais símbolos esportivos do Sul Fluminense e recentemente comemorou 50 anos de história, consolidando uma trajetória marcada por conquistas, revelação de talentos e forte ligação com a comunidade.

O acervo reúne imagens históricas que retratam momentos marcantes da trajetória da equipe, desde partidas memoráveis até registros que mostram a relação do clube com a cidade. As fotografias pertencem à família do ex-prefeito Nelson Gonçalves, responsável por preservar parte importante da memória esportiva do município.

Para o médico Nelson Gonçalves Filho, a exposição tem um significado especial. Ele conta que aprendeu a amar o Voltaço ainda jovem, acompanhando a dedicação do pai e do tio, Isnaldo, ao clube.

“É muito gratificante poder passar para toda população a linda trajetória do nosso Voltaço”, destacou.

A abertura da exposição está marcada para o dia 20, às 10h30, e deve reunir autoridades, convidados e torcedores, celebrando não apenas o clube, mas também a identidade cultural de Volta Redonda.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

© 2019 Folha do Aço. Todos os Direitos Reservados.