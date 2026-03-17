Galeria da Biblioteca Raul de Leoni recebe exposição fotográfica em homenagem ao Voltaço

A Biblioteca Municipal Raul de Leoni será palco de uma exposição que promete emocionar os apaixonados por futebol e pela história local. A galeria do espaço cultural recebe, a partir do próximo dia 20, a exposição fotográfica em homenagem ao Volta Redonda Futebol Clube, o tradicional “Voltaço”.

Fundado em fevereiro de 1976, o clube é um dos principais símbolos esportivos do Sul Fluminense e recentemente comemorou 50 anos de história, consolidando uma trajetória marcada por conquistas, revelação de talentos e forte ligação com a comunidade.

O acervo reúne imagens históricas que retratam momentos marcantes da trajetória da equipe, desde partidas memoráveis até registros que mostram a relação do clube com a cidade. As fotografias pertencem à família do ex-prefeito Nelson Gonçalves, responsável por preservar parte importante da memória esportiva do município.

Para o médico Nelson Gonçalves Filho, a exposição tem um significado especial. Ele conta que aprendeu a amar o Voltaço ainda jovem, acompanhando a dedicação do pai e do tio, Isnaldo, ao clube.

“É muito gratificante poder passar para toda população a linda trajetória do nosso Voltaço”, destacou.

A abertura da exposição está marcada para o dia 20, às 10h30, e deve reunir autoridades, convidados e torcedores, celebrando não apenas o clube, mas também a identidade cultural de Volta Redonda.