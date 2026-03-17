Letalidade violenta registra menor número para fevereiro em 25 anos no estado

O estado do Rio de Janeiro registrou, em fevereiro de 2026, o menor número de vítimas de letalidade violenta para o mês dos últimos 25 anos. De acordo com dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), foram 303 mortes, uma redução de 9,6% em comparação com fevereiro de 2025, quando houve 335 mortes. O indicador reúne os crimes de homicídio doloso, feminicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e morte por intervenção de agente do Estado. Este último apresentou queda de 35,4% no período, o menor registro para o mês desde 2016.

– Temos que lembrar que fevereiro foi o mês do Carnaval, onde tivemos centenas de blocos de rua, desfiles na Sapucaí e em vários outros destinos turísticos do nosso estado, as praias ficaram cheias, tivemos novo recorde de turistas, e ainda assim, graças ao excelente trabalho de prevenção e inteligência das nossas polícias, os roubos de rua, de cargas e de veículos tiveram queda significativa. Precisamos reconhecer o trabalho das forças policiais, que atuam permanentemente na proteção da população e merecem o nosso reconhecimento. – disse o governador Cláudio Castro.

Os dados também apontam redução nos principais indicadores de roubo no estado. O roubo de rua apresentou queda de 17,4% em fevereiro de 2026 na comparação com o mesmo mês do ano anterior, alcançando o menor número de casos para o mês desde 2017. Todos os crimes que compõem esse indicador registraram redução no mesmo período: o roubo em coletivo caiu 63,3%, o roubo a transeunte diminuiu 14,3% e o roubo de aparelho celular recuou 11,3%, de 1.999 para 1.774 casos. Outros crimes de roubo também apresentaram queda no período, como o roubo de veículos, que caiu 14,4%, e o roubo de carga, que teve redução de 8,2%.

– Mesmo com o aumento da circulação de pessoas nas ruas, observamos redução em importantes indicadores de criminalidade no estado, principalmente nos roubos de rua, que influenciam diretamente na sensação de segurança da população. O acompanhamento contínuo desses dados permite avaliar o comportamento da criminalidade em períodos de maior movimentação e apoiar o planejamento das políticas de segurança pública – destacou a diretora-presidente do ISP, Marcela Ortiz.

Os dados de produtividade policial também apresentaram resultados relevantes. No acumulado dos dois primeiros meses deste ano, as forças de segurança cumpriram 1.963 mandados de prisão e realizaram 4.181 apreensões de drogas, uma média de 70 por dia. No mesmo período, foram recuperados 3.707 veículos. A atuação policial também resultou na apreensão de 962 armas de fogo, sendo 126 do tipo fuzis. Por dia, 2 fuzis foram retirados das mãos de criminosos. Já as prisões em flagrante apresentaram aumento de 3,7% em comparação com o acumulado de janeiro e fevereiro de 2025, com 7.307 registros.

Resumo dos indicadores:

Letalidade violenta: 303 mortes em fevereiro de 2026, redução de 9,6% em relação a fevereiro de 2025, quando houve 335 mortes.

Mortes por Intervenção de Agente do Estado: 51 mortes em fevereiro de 2026, redução de 35,4% em comparação com fevereiro de 2025, quando houve 79 mortes

Roubo de rua: 4.115 casos em fevereiro de 2026, queda de 17,5% em comparação ao mesmo período de 2025, que registrou 4.985.

Roubo de Veículo: 2.079 veículos roubados, retração de 14,4% comparando com o mesmo período de 2025, que cadastrou 2.430 casos.

Recuperação de veículos: 1.590 veículos recuperados em fevereiro de 2026, uma média de 56,8 por dia.

Fuzis apreendidos: 54 fuzis apreendidos em fevereiro de 2026, média de 1,9 por dia.

Armas apreendidas: 388 armas apreendidas em fevereiro de 2026, o que representa uma média de 13,9 armas por dia.

Prisão em flagrante: 3.629 prisões, uma média de 129,6 por dia. Alta de 4,4% em relação a fevereiro de 2025, que registrou 3.476 prisões.

Homicídio Doloso: 233 mortes em fevereiro de 2026, duas a menos em comparação com o mesmo período de 2025, que registrou 235 vítimas.

Feminicídio: 3 casos em fevereiro de 2026, seis a menos do que em fevereiro do ano passado, que teve 9 mulheres vítimas.

Os dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública são referentes aos Registros de Ocorrência (RO) lavrados nas delegacias de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro durante o mês de fevereiro.