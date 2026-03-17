Vereador Marquinho Motorista se reúne com secretário de Cultura para fortalecer o Bloco Pé de Galinha em Volta Redonda

O vereador Marquinho Motorista se reuniu, nesta terça-feira (dia 17), com o secretário municipal de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, para apresentar as principais demandas do tradicional Bloco Pé de Galinha, do bairro Vila Rica.

Durante o encontro, foram levadas ao secretário as solicitações da comunidade, construídas a partir da escuta direta de moradores e integrantes do bloco, que mantêm viva uma das manifestações culturais mais populares da cidade. Entre os pontos abordados, estão a necessidade de melhorias na estrutura, apoio logístico e incentivo institucional para garantir a continuidade e o crescimento do evento.

Segundo o vereador, a iniciativa reforça o compromisso com a valorização da cultura local e com o fortalecimento das tradições que fazem parte da identidade de Volta Redonda. “É ouvindo quem faz a cultura acontecer que conseguimos avançar. Nosso objetivo é garantir mais estrutura e reconhecimento para o Bloco Pé de Galinha”, destacou.

A reunião também evidencia a importância do diálogo entre o poder público e a comunidade, como ferramenta essencial para a construção de políticas culturais mais efetivas e inclusivas.

Marquinho Motorista reafirmou que seguirá atuando de forma responsável, buscando dar voz à população e apoiar iniciativas que preservem e valorizem as tradições culturais do município.

Foto: Divulgação