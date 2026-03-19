Jovem é preso suspeito de matar ex-comparsa para ingressar em facção rival em Barra Mansa

Um jovem de 19 anos foi preso pela Polícia Civil na tarde desta quinta-feira (dia 19), no Centro de Barra Mansa, suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido em 2025. Segundo as investigações, o crime teria sido motivado por uma disputa entre facções criminosas e teria como objetivo garantir a entrada do suspeito em um grupo rival.

De acordo com a polícia, o jovem foi localizado na Rua Jorge Lossio durante uma ação voltada à captura de foragidos envolvidos em assassinatos registrados nos últimos anos no município. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

As investigações apontam que, na época do crime, o suspeito integrava uma facção criminosa, mas, após desentendimentos internos, decidiu mudar de grupo. Como condição para ingressar na organização rival, teria recebido a ordem de executar um antigo aliado.

Ainda segundo a Polícia Civil, o homicídio aconteceu no dia 21 de junho de 2025, no bairro Várzea Centro. A vítima, um homem de 26 anos, foi morta com seis disparos de arma de fogo. O crime teria sido cometido com a ajuda de outro envolvido, que na época era menor de idade e segue foragido.

Após o trabalho de investigação, a Justiça expediu o mandado de prisão em agosto de 2025. O jovem foi encaminhado à 90ª Delegacia de Polícia e permanece preso à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para localizar o segundo suspeito envolvido no crime.