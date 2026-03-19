Polícia Civil frustra tentativa de fuga e prende dupla por suspeita de tráfico em Barra Mansa

Uma ação da Polícia Civil resultou na prisão em flagrante de um homem de 36 anos e uma mulher de 23, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, na tarde desta quinta-feira (dia 19), no bairro Vila Brígida, em Barra Mansa. A dupla foi surpreendida durante uma operação e tentou fugir ao perceber a chegada dos agentes, mas acabou capturada.

De acordo com a polícia, a equipe realizava diligências na região após informações sobre a existência de um ponto de venda de entorpecentes. No local, os suspeitos foram encontrados em atividade e, ao notarem a presença dos policiais, tentaram escapar por uma casa abandonada, sem sucesso.

Durante a ação, foram apreendidos 52 pinos de cocaína, 17 pedras de crack e 7 trouxinhas de maconha, todas as drogas já embaladas e prontas para a comercialização.

Os dois foram levados para a 90ª Delegacia de Polícia, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles permaneceram presos à disposição da Justiça.

A operação contou com o apoio de equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 28º Batalhão da Polícia Militar.

A Polícia Civil reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo WhatsApp (24) 99280-2952, com garantia de sigilo.

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