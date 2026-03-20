Cooperados da Unimed-VR reelegem diretoria com 63% dos votos

Os médicos cooperados da Unimed Volta Redonda reelegeram a diretoria executiva da cooperativa para o mandato 2026-2030. O resultado foi confirmado durante a Assembleia Geral Ordinária realizada na noite de quarta-feira (dia 18), na sede administrativa da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR), no bairro Sessenta.

A chapa liderada pelo presidente Vitório Moscon Puntel foi reconduzida ao cargo com 63% dos votos válidos. Também permanecem na diretoria a vice-presidente Elaine Nogueira Furtado e a diretora Isis Rosemeri Lassarote.

Pela primeira vez em 24 anos, a eleição contou com duas chapas concorrentes à diretoria executiva. Dos 417 cooperados aptos a votar, 353 participaram do processo eleitoral. Além da escolha da diretoria, a assembleia também definiu os novos integrantes dos Conselhos de Administração, Fiscal e Técnico para o próximo mandato.

Durante o encontro, os cooperados aprovaram as contas referentes ao exercício de 2025. Segundo dados apresentados pela cooperativa, a Unimed-VR registrou resultado operacional de R$ 21,5 milhões, patrimônio líquido de R$ 112,1 milhões e faturamento de R$ 933,2 milhões no período.

Atualmente, a instituição reúne 422 médicos cooperados, atende mais de 66 mil clientes e mantém mais de 2 mil colaboradores.

Parceria com a AAPVR

O presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR), Geraldo Vida, parabenizou a diretoria reeleita e destacou a parceria histórica entre as duas entidades. Segundo ele, a continuidade da atual gestão deve contribuir para o fortalecimento das ações conjuntas.

“A parceria entre a Unimed e a nossa Associação existe há muitos anos e temos certeza de que será cada vez mais sólida e vantajosa para os associados de ambas as entidades”, afirmou.

Para o período 2026-2030, a diretoria da cooperativa projeta a ampliação da assistência médica, a incorporação de novas tecnologias e a valorização dos médicos cooperados. Entre as iniciativas previstas estão a expansão dos serviços oncológicos, a realização de transplantes e a implementação de cirurgias robóticas em parceria com o Sistema Único de Saúde.

Outro eixo estratégico apontado pela Unimed-VR é o fortalecimento do turismo médico, visto como oportunidade de desenvolvimento econômico regional e de atração de pacientes de outras localidades.