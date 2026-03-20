Estado do Rio produz 732 mil toneladas de aço em fevereiro

O Estado do Rio produziu 732 mil toneladas de aço em fevereiro, respondendo, no mês, por 29% da produção total do país. Nos dois primeiros meses do ano, a produção de aço bruto no Rio de Janeiro acumula 1,4 milhão de toneladas, respondendo por 27% da produção total do país. Os dados são do Instituto Aço Brasil, que representa as empresas brasileiras produtoras de aço.

– O desempenho da indústria do aço evidencia a relevância do Rio de Janeiro em uma área estratégica para a economia nacional. Trata-se de um setor que impulsiona investimentos, gera empregos qualificados e impulsiona diversos segmentos industriais, da construção civil à energia. Esses resultados mostram a capacidade do estado de sustentar um ambiente competitivo e atrativo para negócios, e de contribuir de forma consistente para o crescimento econômico nacional – afirma o governador Cláudio Castro.

De acordo com o Instituto Aço Brasil, a produção brasileira de aço bruto totalizou 2,5 milhões de toneladas em fevereiro de 2026, o que representa uma retração de 5,7% em comparação com o mesmo mês de 2025. No acumulado dos dois primeiros meses de 2026, a produção nacional somou 5,3 milhões de toneladas, registrando queda de 3,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

– Apesar do cenário de retração, o parque siderúrgico instalado no território fluminense vem mantendo os níveis de produção que o mantêm como segundo maior produtor nacional – destaca o secretário de estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah.