Prefeitura de VR revoga licitação para monumento aos arigós após críticas

A Prefeitura de Volta Redonda revogou a licitação destinada à construção do monumento em homenagem aos “arigós”, trabalhadores migrantes da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), apenas uma semana após anunciar a abertura de um novo edital. O aviso de revogação foi publicado oficialmente nesta sexta-feira (dia 20), citando “razões de interesse público”.
A decisão ocorre em um momento de forte desgaste do projeto. Desde que foi anunciado, há aproximadamente três anos, o monumento tem sido alvo de intensas críticas. O principal questionamento reside no uso de recursos milionários para uma obra ornamental, enquanto setores considerados urgentes, como saúde, educação e infraestrutura urbana, sofrem com carência de investimentos.
Reação popular: “Desperdício de verba pública”
Nas redes sociais da Folha do Aço, a indignação dos moradores ficou evidente nos comentários das publicações sobre o edital. O descompasso entre a prioridade do governo e a realidade das ruas gerou reações imediatas: “O incrível caso do prefeito no sexto mandato que ainda não aprendeu a governar”, reagiu um internauta, questionando a experiência da gestão atual diante das escolhas administrativas.
Outro leitor apontou a precariedade dos serviços essenciais: “E a saúde no estado que está”, comentou. O sentimento de desaprovação foi resumido de forma direta por outro seguidor: “Quanto desperdício de verba pública!”.
Histórico de atrasos e reformulação
O projeto previa a execução da obra no entorno da Torre de TV, no Núcleo Fazendinha, no bairro Retiro. A revogação acontece poucos dias após o município marcar para 25 de março uma nova concorrência pública, com valor estimado em R$ 3,4 milhões.
Originalmente iniciada em fevereiro de 2023, a obra deveria ter sido entregue em janeiro de 2024. No entanto, o cronograma foi marcado por interrupções e questionamentos técnicos: rescisão contratual: Em outubro do ano passado, o contrato anterior foi cancelado após a empresa executora alegar dificuldades logísticas no transporte de materiais pesados para o local. Readequação orçamentária: O custo, inicialmente previsto em R$ 3,7 milhões, sofreu sucessivos reajustes devido a revisões técnicas, chegando a ultrapassar R$ 4,3 milhões ao longo da execução.
Com a nova revogação, o projeto volta à estaca zero e segue sem previsão de retomada, atendendo, ainda que indiretamente, ao apelo de parte da sociedade por um novo escalonamento das prioridades orçamentárias do município.
Pelas contas já gastaram quase um milhão na obra agora parada. O povo espera que nunca mais seja retomada.
Parece que o projeto foi encomendado visando aparecer na imagem da TV regional que tem câmera em sua antena no local.