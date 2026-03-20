Sindicato da Construção Civil de Volta Redonda abre comemorações pelos 80 anos com sorteio de prêmios

O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e região realizará na terça-feira (dia 24), o 19º Sorteio de Prêmios, especial comemorativo ao seu aniversário de 80 anos de fundação e ao mês das mulheres. Ele será transmitido ao vivo, através do YouTube e Facebook, a partir das 19 horas. O link, para os trabalhadores e as trabalhadoras assistirem a live, será divulgado por meio das redes sociais da entidade.

No total serão sorteados 20 prêmios, para os trabalhadores associados ao sindicato, sendo 18 no valor de R$ 500 e dois prêmios no valor de R$ 1.000. Em comemoração ao mês da mulher, os 10 primeiros prêmios serão sorteados, exclusivamente para as trabalhadoras associadas. O restante para a listagem geral.

O presidente do sindicato, Zeomar Tessaro, ressalta que esse sorteio marca o início das comemorações do octogésimo aniversário, que ainda terá a inauguração das obras de reforma da sede administrativa no Conforto, em Volta Redonda, o lançamento do Centro de Memória Operária Digitalizada Rubem Machado, o novo site que está facilitando o acesso dos trabalhadores e das empresas nos serviços prestados pela entidade, entre outras atividades.

“O nosso sindicato comemora oito décadas à frente das lutas dos trabalhadores do setor da construção. Por entender a importância da nossa categoria conhecer a sua história, é que estamos resgatando documentos históricos e informações, através de uma pesquisa minuciosa do nosso Centro de Memória. O trabalho será apresentado no decorrer deste ano, como parte das comemorações dos 80 anos”, conta o presidente.

80 ANOS DE HISTÓRIA, LUTA E RESISTÊNCIA

O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil foi fundado em 24 de março de 1946. Entre as suas principais atuações nesses 80 anos pode-se destacar a maior greve do setor no início dos anos 90, que durou 47 dias com a vitória da categoria nas suas reivindicações.

Entre os piores momentos da história está o assassinato do presidente do sindicato, Rubem Machado, no dia 17 de janeiro de 1960, por ter conduzido uma greve geral do funcionalismo público contra os desmandos do prefeito César Lemos. Os trabalhadores da Prefeitura estavam há oito meses sem salários. O enterro aconteceu no dia 19 de janeiro e reuniu cerca de 20 mil pessoas.

Outro momento crítico foi o golpe militar em 1964 com a prisão do presidente Lainor Ferreira, dentro das dependências do sindicato. O mesmo tinha dirigido uma greve da construção civil com mais de 10 mil trabalhadores, dentro e fora da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Foi uma greve vitoriosa para a categoria no final de 1963.

“A nossa história é marcada por muita resistência por parte dos trabalhadores e das diretorias do sindicato. Momentos críticos e difíceis, mas que serviram para construir a trajetória de luta e as conquistas até os momentos atuais”, destaca Tessaro.