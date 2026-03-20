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sexta-feira, março 20, 2026
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Voltaço é eliminado pelo Barra nos pênaltis na Copa do Brasil

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FOLHA DO ACO
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O Volta Redonda FC foi eliminado da Copa do Brasil pelo Barra na quarta fase da competição. Após empate em 0 a 0 no tempo regulamentar, o Voltaço acabou superado na disputa de pênaltis.

Em uma partida equilibrada, o Esquadrão de Aço buscou o gol durante os 90 minutos e criou oportunidades, mas não conseguiu balançar as redes. A equipe também se mostrou sólida defensivamente, mantendo o placar zerado até o apito final.

Com o empate, a decisão foi para as penalidades. Apesar do esforço dos jogadores, o Voltaço acabou derrotado e se despediu da competição.

Próximo jogo

O Voltaço volta a campo na próxima terça-feira, fora de casa, contra o Cianorte, pela Copa Sul-Sudeste.

Foto: João Braz- COMKT/VRFC

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