Festival Sabores do Vale do Café encanta o Rio e fortalece o Interior Fluminense

O Festival Sabores do Vale do Café transformou os jardins do Museu da República, no Catete (RJ), em um verdadeiro palco da cultura e da gastronomia fluminense.

De 20 a 22 de março de 2026, (sexta, sábado e domingo), mais de 20 mil visitantes prestigiaram a produção artesanal de cafés especiais, queijos e cachaças. Teve também artesanato e atrações musicais, em três dias de programação gratuita e vibrante.

A abertura contou com as presenças de Paulo Renato, presidente da Pesagro, Felipe Brasil, Secretário de Agricultura, do ex-secretário da pasta, o deputado federal, Dr. Flavio e do coordenador de negócios do Sebrae, Daniel Santa Cruz.

A iniciativa reuniu 120 produtores de todo o Estado, sendo 25 da região do Vale do Café, e destacou a importância da aproximação entre o interior e a capital.

O evento contou com a presença do novo secretário estadual de Turismo, Lucas Alves, e foi realizado em parceria com a Setur, Fecomércio, Sebrae, Sesc, Secretaria Estadual de Agricultura, Sicomércio entre outros.

Entre os produtores, estava Rogério Louzada, do Café Grão Louzada (Valença), que celebrou os resultados do Festival.

“Conseguimos vender todo o estoque levado para o Festival. Foi um marco para nossa marca e para o café especial do interior. Agradeço à Setur pelo apoio e pela oportunidade de mostrar nosso trabalho em um evento tão grandioso.”

Rodrigo Du’Vale, produtor de queijos especiais do Vale do Café, também destacou o sucesso do evento.

“O Festival superou nossas expectativas. Tivemos excelentes vendas e criamos novas conexões comerciais. É uma vitrine que valoriza o produto artesanal e abre portas para o futuro.” Disse.

Wanderson Faria, que é assessor especial da Setur para o Vale do Café, reforçou a relevância da iniciativa e a grande participação dos produtores.

“A presença de 120 produtores do estado, sendo 25 deles do Vale do Café, em um grande evento como esse na capital, fortalece marcas, amplia vendas, gera renda e aquece a economia. É fundamental para consolidar o turismo rural e valorizar nossa produção.”

O novo secretário estadual de Turismo, Lucas Alves, destacou a continuidade do trabalho.

“O Festival mostrou organização exemplar e resultados expressivos. É um legado que dá sequência ao trabalho realizado pelo ex-secretário Gustavo Tutuca, que deixou uma marca importante e agora retorna à Alerj como pré-candidato à reeleição.” Comentou Lucas à Revista Acontece Interior.

“O sucesso do Festival só foi possível graças a parceiros como a Fecomércio, sob o comando de Antônio Florêncio, da Setur, o Sebrae, Pesagro-Rio, Secretaria de Agricultura e tantos outros que acreditam no interior fluminense e em sua força econômica.” Concluiu Wanderson Farias.

Próxima edição: Após o sucesso em Paty do Alferes (fevereiro) e no Museu da República (março), o Festival Sabores do Vale do Café segue sua rota pelo interior. A próxima edição já está confirmada para os dias 04 e 05 de abril em Pinheiral, prometendo mais encontros entre tradição, sabor e turismo.