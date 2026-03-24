PMVR promove mutirão de empregos nesta quarta-feira (dia 25); Há vagas para restaurante do Shopping Park Sul

A Prefeitura de Volta Redonda promove um mutirão de empregos no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro Monte Castelo, que fica na Rua São Sebastião, número 112, nesta quarta-feira, dia 25, entre 13h e 16h. A iniciativa acontece por meio de parceria entre a Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) e um restaurante que funciona no Shopping Park Sul, na Rodovia dos Metalúrgicos, bairro São Geraldo.

As vagas disponíveis são para Pieiro (Lavador de Louças), Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Garçom (Cumim), Auxiliar de Serviços Gerais, Copeiro e Recepcionista. Os interessados devem ter mais de 18 anos, levar o currículo impresso e atualizado, além de documentos pessoais.

De acordo com a subsecretária de Assistência Social de Volta Redonda, Larissa Garcez, a secretaria cede o espaço do Cras para que empresas recebam os currículos e possam selecionar os candidatos aptos para cada vaga.

“O Cras já é um espaço de prestação de serviços e convivência para a comunidade e o mutirão de empregos é mais uma ação voltada para a população”, disse Larissa, ressaltando que o mutirão será no Cras Monte Castelo, mas está aberto para usuários de todos os Cras da cidade e também para a população em geral.

Serviço

Evento: Mutirão de empregos

Data: Quarta-feira, 25 de março

Horário: Das 13h às 16h

Local: Cras Monte Castelo (Rua São Sebastião, nº 112) – Volta Redonda

Fotos de divulgação – Secom/PMVR.