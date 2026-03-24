Voltaço estreia na Copa Sul-Sudeste contra o Cianorte, em Maringá

O Volta Redonda FC estreia na Copa Sul-Sudeste nesta quarta-feira (dia 25), diante do Cianorte Futebol Clube, em confronto fora de casa.

A partida será disputada às 21h15, no Estádio Regional Willie Davids, e marca o início da trajetória do Esquadrão de Aço na competição.

Sob o comando do técnico William Di Mattia, o Voltaço teve uma intensa preparação ao longo da semana. A equipe trabalhou ajustes táticos, técnicos e físicos, buscando chegar bem preparada para o confronto em Maringá. A comissão técnica também priorizou a recuperação dos atletas, visando manter o grupo em alto nível para o início de mais uma competição importante na temporada.

Mesmo longe de seus domínios, o Voltaço busca começar com um bom resultado. O duelo terá transmissão ao vivo pela Xsports.

Foto: João Braz- COMKT/VRFC – @jottapefotografias