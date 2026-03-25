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Transporte Excelsior investe em caminhões a biometano e avança na descarbonização do transporte rodoviário

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FOLHA DO ACO
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A Transporte Excelsior iniciou a incorporação de caminhões movidos a biometano à sua frota, em um movimento que reforça a busca do setor de logística por soluções mais sustentáveis. Ao todo, 50 novos veículos da Scania serão integrados à operação da empresa, ampliando o uso de combustíveis renováveis no transporte de cargas.

A entrega técnica dos primeiros caminhões foi realizada no dia 12 de março, no pátio das transportadoras da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). A atividade foi conduzida pelo consultor Aramis Ramos e pelo Master Driver da Scania, André Cerqueira, que apresentaram aos motoristas e gestores os aspectos técnicos, operacionais e de segurança dos novos veículos. O encontro também contou com a participação de gestores da CSN, Bruno Fachinetti e Pedro Paulo, reforçando a parceria entre as empresas na adoção de soluções voltadas à redução de impactos ambientais.

Em um cenário em que cerca de 60% da movimentação de cargas no Brasil ocorre por rodovias, historicamente com veículos movidos a diesel, a adoção do biometano surge como alternativa relevante no processo de transição energética do setor. Produzido a partir de resíduos urbanos em aterros sanitários, o combustível renovável pode substituir fontes fósseis como diesel, gasolina, GNV e GLP.

Segundo André Cerqueira, o uso do biometano pode reduzir significativamente as emissões de gases de efeito estufa. “O biometano pode reduzir em até 98% das emissões de CO?, além de ter a vantagem de ser uma solução 100% nacional, o que contribui para a sustentabilidade ambiental e energética do país”, afirmou.

Ele também destacou a expansão da infraestrutura de abastecimento no país, com pontos já disponíveis em importantes rodovias, o que amplia a viabilidade do uso do combustível em operações de longa distância.

Para Aramis Ramos, a iniciativa está alinhada às estratégias ambientais da empresa. “A adoção de veículos movidos a biometano reforça o compromisso da Transporte Excelsior com as práticas de ESG. Estamos falando de uma solução que reduz fortemente as emissões e mostra que é possível manter a eficiência operacional ao mesmo tempo em que avançamos para um transporte mais limpo e responsável com o meio ambiente”, disse.

O investimento acompanha uma tendência crescente no setor logístico, em que empresas como a Transporte Excelsior buscam conciliar desempenho operacional com metas de sustentabilidade, impulsionadas tanto por exigências regulatórias quanto por demandas de mercado.

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