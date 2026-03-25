Prefeitura de Três Rios aprova projeto do Áurias Park e dá sinal verde para megacomplexo de turismo no estado

A Prefeitura de Três Rios deu mais um passo importante para a chegada do Áurias Park, um dos maiores investimentos privados em turismo e lazer do Estado do Rio de Janeiro. Em um encontro que reuniu o prefeito Jonas Dico, o secretário de Obras e Infraestrutura, Ricardo Monteiro, e o empresário Marcus Louro, investidor do projeto, foi dada aprovação oficial aos projetos arquitetônicos do complexo.

Essa aprovação é o resultado de meses de estudos e de análises técnicas detalhadas. O caminho até aqui envolveu etapas fundamentais. Em novembro de 2025, o parque conseguiu a licença prévia ambiental e, logo depois, em fevereiro de 2026, a licença de instalação, que autorizou o início das obras. Agora, com o projeto arquitetônico aprovado, o Áurias Park entra na reta final para obter o alvará definitivo de construção.

Para a cidade, a liberação de todas essas licenças demonstra que o projeto está sendo conduzido com total segurança jurídica e em conformidade com as leis ambientais e de engenharia. É um trabalho conjunto que envolveu equipes técnicas, investidores e a própria prefeitura.

Impacto na economia local

O Áurias Park não é apenas um parque de diversões. Ele foi concebido como um grande polo de turismo e entretenimento que vai mexer com toda a economia da região. A expectativa é de que o empreendimento crie muitos postos de trabalho, faça o dinheiro circular no comércio local e atraia ainda mais investimentos para Três Rios, elevando o patamar da cidade no cenário turístico do país.

Durante a assinatura, o prefeito Jonas Dico não escondeu o entusiasmo diante do que o projeto representa para o município.

“É uma honra e uma responsabilidade imensa assinar a aprovação de algo tão grande. O Áurias Park vai mudar Três Rios para sempre. Estamos falando de emprego na veia, de dinheiro rodando na nossa economia e de uma nova cara para a cidade, que agora entra de vez no mapa do turismo nacional”, comemorou o prefeito.

Ele também fez questão de lembrar que a escolha de Três Rios para receber um investimento desse tamanho demonstra que a cidade transmite confiança aos empresários. “Isso prova que estamos prontos para receber grandes projetos com seriedade. É o começo de um novo ciclo econômico para a nossa gente.”

Trabalho em equipe

A análise do projeto arquitetônico ficou a cargo da Secretaria de Obras e Infraestrutura, liderada por Ricardo Monteiro. O secretário acompanhou de perto cada detalhe do processo, mantendo contato constante com a equipe do parque.

“Foi um processo que exigiu muita atenção e responsabilidade de todo mundo. Quero agradecer à minha equipe na secretaria, que trabalhou duro e com muita seriedade para que um projeto dessa magnitude fosse analisado da forma correta e com todo o critério que a lei exige”, explicou Monteiro.

Ele também elogiou a parceria com a Dsbrave Consultoria e Inteligência Estratégica, empresa responsável por estruturar o projeto. “Foram meses de trabalho intenso com o pessoal da Dsbrave. Sempre buscamos clareza e as melhores soluções para cada etapa. É muito bom ver todo esse esforço virar realidade para Três Rios.”

A Dsbrave tem sido a grande articuladora do Áurias Park, conectando o planejamento de negócios às questões técnicas e ao diálogo com a prefeitura. Com a aprovação do projeto, o início das obras fica cada vez mais próximo.

O visual e a temática do parque têm a assinatura do FunStudio, um escritório conhecido no mercado de entretenimento por seus projetos premiados. Eles trouxeram toda a sua experiência criativa para garantir que o Áurias Park seja um lugar único e inovador.

Com as licenças ambientais garantidas e o projeto arquitetônico aprovado, o Áurias Park entra agora na fase decisiva para sair do papel, prometendo redefinir o turismo e a economia de Três Rios e de todo o Estado do Rio.