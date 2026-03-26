VR: Ponte Pequetito Amorim será interditada para manutenção a partir deste sábado (dia 28)

A Prefeitura de Volta Redonda informou, nesta quinta-feira (dia 26), que a Ponte Pequetito Amorim, que liga os bairros Aterrado e Niterói, será interditada a partir das 8h deste sábado (dia 28) para a realização de manutenção nos aparelhos de apoio localizados nos pilares do vão central.

De acordo com o comunicado, a interdição é necessária para a execução do serviço e deve durar até 15 dias. Durante esse período, o tráfego de veículos será alterado na região.

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) informou que o trânsito no sentido Retiro–Centro será desviado para a Ponte Dr. Murilo César, que operará em sentido único. Já os motoristas que seguem do Centro em direção ao Retiro deverão utilizar a Avenida 7 de Setembro e a Ponte Dom Waldyr Calheiros como rota alternativa.

Além disso, haverá bloqueio na Avenida Lucas Evangelista, no bairro Aterrado, no trecho entre as esquinas com as ruas Tenente Coronel Misael Mendonça e Jaime Pantaleão de Morais.

Segundo a STMU, todas as intervenções estarão devidamente sinalizadas, e os semáforos da região serão ajustados para reduzir os impactos no fluxo de veículos. A orientação é para que os motoristas redobrem a atenção e respeitem as mudanças durante o período de obras.