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Delegados da PF suspendem paralisação até 30 de março após assembleia da categoria

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FOLHA DO ACO
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A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) decidiu suspender, até o próximo dia 30 de março, as ações de paralisação que vinham sendo realizadas em todo o país. A medida foi deliberada durante Assembleia Geral Extraordinária realizada na terça-feira (dia 24). ￼

Com a decisão, os delegados federais retornam temporariamente às atividades normais enquanto a entidade aguarda o avanço das negociações com o Governo Federal. Entre as ações que estavam em curso e foram interrompidas estão a mobilização intitulada “82 horas sem a PF”, o chamado “e-Pol zero”, a suspensão de atendimentos administrativos nas delegacias e a paralisação na deflagração de operações policiais. ￼

De acordo com a ADPF, a suspensão do movimento ocorre após a aprovação de uma estratégia de negociação que prevê a realização de uma reunião considerada definitiva com representantes do governo nos próximos dias. ￼

Uma nova assembleia geral da categoria foi convocada para o dia 30 de março, quando os delegados serão atualizados sobre o andamento das tratativas e deverão deliberar sobre o encerramento definitivo do movimento ou eventual retomada das mobilizações. ￼

A entidade orientou ainda que os delegados permaneçam mobilizados e atentos às orientações da associação durante o período de suspensão, reforçando que a paralisação faz parte de um movimento nacional em defesa de pautas institucionais e de valorização da Polícia Federal.

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