Rio Claro promove campanha de vacinação contra a gripe neste sábado

A Secretaria de Saúde de Rio Claro realiza neste sábado (dia 28), das 9 às 12 horas, a campanha de vacinação contra a gripe (Influenza). A ação é destinada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, incluindo crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e idosos com 60 anos ou mais.

A imunização será feita nas Unidades de Saúde da Família, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e reduzir complicações causadas pelo vírus, principalmente entre os públicos mais vulneráveis.

A vice-prefeita e secretária de Saúde, Guta Monteiro, destacou que a mobilização é um reforço, mas não será a única oportunidade para se vacinar. “Quem não puder comparecer neste sábado poderá procurar a unidade de saúde posteriormente, já que a vacinação continuará disponível nos postos”, afirmou.

Para receber a dose, é necessário apresentar documento de identificação e cartão do SUS.

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