Sérgio Cabral cumpre agenda em VR e se reúne com prefeito Neto

O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, cumpriu agenda na manhã desta terça-feira (dia 26) em Volta Redonda. Acompanhado de uma comitiva, Cabral esteve no gabinete do prefeito Antônio Francisco Neto (PP), em encontro realizado no Palácio 17 de Julho.

O teor da conversa não foi revelado oficialmente pelas partes envolvidas. No entanto, nos bastidores políticos, a visita é vista como uma articulação direta visando as eleições de outubro deste ano. A expectativa é de que o encontro tenha sido motivado por um pedido de apoio político para a candidatura de Marco Antônio Cabral, filho do ex-governador, que deverá disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj).

Histórico de aliança e turbulência

O aperto de mãos desta terça-feira marca um reencontro público de longa data. A proximidade política entre os dois vem desde o primeiro mandato de Cabral como governador, época em que Neto presidiu o Detran-RJ, entre janeiro de 2007 e maio de 2008.

Anos mais tarde, os aliados históricos chegaram a figurar juntos no noticiário em maio de 2021, por conta de desdobramentos da Operação Lava Jato. Na ocasião, conteúdos de uma delação premiada de Cabral apontaram para um suposto beneficiamento do prefeito de Volta Redonda em uma decisão proferida pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com os relatos daquela delação, o magistrado teria mudado seu voto em um julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ocorrido em 2015, há 11 anos, em um dos processos nos quais o ex-governador acusava Toffoli de vender decisões em troca de pagamentos ilegais. À época da divulgação das denúncias, a defesa de Neto negou categoricamente qualquer irregularidade.