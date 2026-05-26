Motociclista morre após colisão com caminhão na Dutra, em Resende

Um motociclista morreu após uma colisão envolvendo uma moto e um caminhão na madrugada desta terça-feira (dia 26) na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O acidente aconteceu por volta da meia-noite, na altura do km 313 da pista sentido São Paulo, próximo ao bairro São Caetano.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o condutor da motocicleta não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. As circunstâncias da colisão não foram divulgadas até a publicação desta matéria.

Equipes da concessionária RioSP e da PRF estiveram no local para atendimento da ocorrência. O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).