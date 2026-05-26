Suspeitos de furtos são presos em ação integrada em Volta Redonda

Uma ação integrada entre a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e a Polícia Civil de Volta Redonda (93ª DP) resultou na prisão de dois suspeitos de furto nessa segunda-feira (dia 25), no bairro Retiro. Os homens, de 49 e 18 anos, foram detidos após denúncia. O homem mais velho é ainda apontado pela polícia como o autor de uma série de furtos na cidade.

A prisão ocorreu após denúncia de que um deles, suspeito de furtar um carro na última quinta-feira (21), no bairro Aterrado, estaria caminhando pelo bairro Vila Mury. Um cerco policial foi montado, inclusive com apoio de câmeras de monitoramento do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), e os agentes conseguiram abordá-los.

Durante a abordagem, foram encontrados com eles diversos cartões bancários em nome de uma mulher. De acordo com a investigação, eles tentavam utilizar os cartões da vítima em estabelecimentos comerciais da região. Questionado, o homem de 49 anos confessou ter praticado, momentos antes, um furto em um veículo no bairro Voldac, aproveitando-se de uma abertura no vidro do carro para subtrair uma bolsa com os objetos.

Ainda segundo a polícia, o homem mais velho seria o mesmo que furtou no último dia 1º de abril, no bairro Vila Mury, um carro. O veículo, um Fox prata, foi localizado por policiais militares poucas horas depois no bairro Retiro. Para cometer o crime, o homem se aproveitou que a proprietária deixou o carro aberto para abrir o portão da garagem de uma casa, na Avenida Oitis, assumiu a direção e fugiu. Contra ele havia ainda um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo, expedido pela Justiça de Barra do Piraí.

Os dois foram conduzidos à 93ª DP, onde permaneceram presos à disposição da Justiça. O mais jovem foi autuado por ser cúmplice no crime de furto, já que ele também foi flagrado tentando comprar produtos em uma padaria com os cartões bancários da vítima.

A Polícia Civil segue investigando a participação da dupla em outros furtos registrados em Volta Redonda. O caso reforça a importância dos investimentos em tecnologia e integração na segurança pública de Volta Redonda, permitindo respostas rápidas e mais eficiência no combate à criminalidade. Hoje são mais de 2 mil câmeras de monitoramento espalhadas por toda a cidade.

Fotos: Divulgação/Semop.