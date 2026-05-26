Livro resgata 30 anos do graffiti e celebra cultura urbana em Volta Redonda

A arte urbana de Volta Redonda vai ganhar um novo capítulo no próximo dia 28 de maio. O artista Hayala Garcia promove, às 19h, o lançamento do livro Lápis, obra que resgata e documenta a trajetória do graffiti na cidade desde 1996, destacando a força da expressão urbana que marcou diferentes gerações.

O evento reunirá artistas, admiradores da cultura urbana e representantes do cenário cultural regional em uma programação especial que inclui roda de conversa, exposição coletiva de graffiti e discotecagem. A proposta é celebrar a história e a evolução do movimento artístico que transformou muros e espaços públicos em verdadeiras galerias a céu aberto.

A programação começa às 19h com uma roda de conversa que contará com a participação dos artistas Binho e Tinho, considerados pioneiros do graffiti no Brasil. O encontro promete abordar a história da arte urbana, suas transformações ao longo das décadas e o impacto cultural do movimento no país.

Às 20h será aberta a exposição coletiva com trabalhos dos artistas Fred Freire, Daniel Barreto, Hayala Garcia, Tommy, Alan de Paula, GuiKoz, Ana Vitória, Müller e Valks.Ink. A curadoria da mostra é assinada por Hayala Garcia.

O lançamento oficial do livro Lápis acontece às 20h30, reunindo registros históricos, memórias e relatos sobre o desenvolvimento do graffiti em Volta Redonda desde os anos 1990. A obra busca preservar a memória da arte urbana local e valorizar artistas que contribuíram para consolidar o movimento cultural na cidade.

A noite também contará com discotecagem da DJ Bea. A programação visual do projeto tem assinatura de Daniel Barreto, o Coió, com coordenação operacional de Márcia Fernandes, texto de apresentação de Talita Mazza, coordenação gráfica de Wagner de Paula e impressão da Gráfica Bandeirantes.

O projeto foi viabilizado por meio da Política Nacional Aldir Blanc, através da Secretaria Municipal de Cultura, reforçando o incentivo à valorização da produção artística e da cultura urbana no município.