Homem morre após van capotar e atingir árvore em Valença

Um homem morreu na manhã desta terça-feira (dia 26) após um grave acidente envolvendo uma van na região de Conservatória, distrito de Valença. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o veículo capotou e saiu da pista, colidindo contra uma árvore às margens da rodovia.

O chamado para atendimento da ocorrência foi registrado às 9h19, informando que havia uma vítima presa às ferragens. Equipes do Destacamento de Bombeiro Militar de Valença foram mobilizadas e seguiram para o local às 9h20.

Ao chegarem à ocorrência, os bombeiros constataram que a vítima, um homem, já estava sem vida dentro da van. De acordo com as primeiras informações, o motorista teria perdido o controle da direção antes de o veículo sair da pista e atingir a árvore.

A área foi isolada para o trabalho da perícia da Polícia Civil, que ficou responsável pelos procedimentos de investigação.

Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada.