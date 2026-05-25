PRF recupera em Resende carro furtado em Santa Catarina e prende suspeito

A Polícia Rodoviária Federal recuperou, nesta segunda-feira (dia 25), em Resende, um veículo que havia sido furtado no estado de Santa Catarina. Um homem de 39 anos foi preso suspeito de cometer o crime.

Segundo a PRF, equipes do GPT e da equipe Charlie da 7ª Delegacia receberam informações de que um Peugeot 2008 Griffe, de cor prata e placas de Biguaçu (SC), furtado no último dia 19 em Balneário Camboriú, estaria circulando pela região de Resende.

Após buscas, os policiais localizaram o carro por volta das 10h15 estacionado em frente a um supermercado na Rua Dom Bosco, no bairro Paraíso. O veículo estava sem o condutor.

De acordo com a PRF, imagens enviadas pelo proprietário do automóvel mostravam o suspeito no momento do furto em Santa Catarina. Os agentes cruzaram as imagens com câmeras de segurança do supermercado e identificaram o mesmo homem estacionando o veículo e deixando o local.

As equipes iniciaram buscas pela região e conseguiram localizar o suspeito por volta das 13h20. Inicialmente, o homem negou o furto e alegou que estava se mudando para trabalhar na região, mas não soube informar detalhes sobre emprego ou endereço.

Ainda segundo a PRF, o suspeito acabou confessando o crime e informou morar no Espírito Santo. Ele foi preso e encaminhado para a 89ª Delegacia de Polícia de Resende, onde o caso foi registrado.

O veículo recuperado, ano 2016/2017, está avaliado em cerca de R$ 55,6 mil, segundo consulta à tabela Fipe.

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