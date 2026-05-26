Sindicato conquista vitória histórica no TRT e garante direitos aos 600 trabalhadores demitidos pela CSN em 2022

O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense conquistou na manhã desta terça-feira (dia 26) uma importante vitória no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), no Rio de Janeiro, na ação que trata das demissões em massa realizadas pela CSN em 2022. A decisão representa um avanço histórico para cerca de 600 trabalhadores atingidos pelos desligamentos e garante o pagamento de direitos retroativos acumulados ao longo dos últimos quatro anos.

Entre os direitos assegurados estão pagamentos referentes a salários atrasados, Fundo de Garantia, Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e cartão alimentação.

O presidente do sindicato, Odair Mariano, destacou a importância da atuação da entidade e do departamento jurídico durante todo o processo: “Acabamos de sair do TRT, aqui do Rio de Janeiro, de um julgamento onde se tratava dos 600 demitidos em 2022. Tivemos uma vitória expressiva. O sindicato, junto com o departamento jurídico, defendeu ferozmente essa pauta, que não poderia ficar sem defesa. Também vai ter que ser pago todo o retroativo desses quatro anos: direitos, Fundo de Garantia e demais benefícios. O sindicato está empenhado na luta em defesa do trabalhador e vamos continuar acompanhando todo esse processo”, afirmou Odair.

O presidente também convocou os trabalhadores envolvidos na ação a procurarem o sindicato para receber informações sobre os próximos encaminhamentos. “Os trabalhadores devem procurar o sindicato para acompanhar, passo a passo, como será conduzida essa nova etapa após essa importante vitória da classe trabalhadora”, completou.

O diretor jurídico do sindicato, Leandro Vaz, ressaltou que a decisão fortalece a luta coletiva e reforça o papel da organização sindical na defesa dos direitos da categoria: “Hoje, aqui no Tribunal Regional do Trabalho, tivemos uma conquista histórica. O sindicato, através do presidente Odair Mariano e de todo o corpo jurídico, travou uma luta firme em defesa dos trabalhadores atingidos pela demissão em massa realizada pela CSN em 2022”, destacou.

Leandro também reforçou a importância da união dos trabalhadores ao longo da mobilização. “É para isso que o sindicato serve: mobilizar a classe trabalhadora e lutar pelos seus direitos. Essa vitória demonstra a força da união dos trabalhadores e do trabalho realizado pela atual gestão sindical”, concluiu.

O diretor de Comunicação do sindicato, José Marcos, também celebrou o resultado do julgamento e destacou a importância da conquista para toda a categoria metalúrgica da região: “Essa decisão representa justiça e respeito aos trabalhadores. O sindicato nunca deixou essa luta de lado e esteve presente em todos os momentos, acompanhando e defendendo os direitos da categoria. Hoje é um dia histórico para os trabalhadores do Sul Fluminense”, afirmou José Marcos.

O Sindicato dos Metalúrgicos informou que continuará acompanhando todo o andamento do processo e prestando orientações aos trabalhadores sobre os próximos passos da ação judicial.