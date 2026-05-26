Prefeitura de Resende promove audiência para análise das contas públicas do 1º quadrimestre

A Prefeitura de Resende, por meio da Controladoria Geral do Município, realizará na próxima quinta-feira (dia 28), às 14h30, uma audiência pública para apresentação e análise dos resultados financeiros do município referentes ao primeiro quadrimestre de 2026. O encontro acontecerá no plenário da Câmara Municipal de Resende.

A iniciativa atende às exigências da Lei Complementar nº 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e tem como objetivo garantir transparência na gestão dos recursos públicos, além de permitir que a população acompanhe de forma clara a execução orçamentária do município.

Durante a audiência, serão apresentados dados relacionados às metas fiscais da administração municipal, incluindo informações sobre receitas, despesas, investimentos e aplicação de recursos em áreas essenciais, como saúde e educação. A apresentação também reforça o compromisso da gestão municipal com a publicidade dos atos públicos e o acesso à informação.

As audiências públicas são realizadas periodicamente, a cada quatro meses, permitindo que a sociedade participe do acompanhamento das contas públicas e compreenda os resultados alcançados pela administração municipal ao longo do ano.

— A transparência e o diálogo com a população são fundamentais para uma gestão responsável e eficiente. Essas audiências públicas fortalecem o controle social e demonstram o compromisso da Prefeitura de Resende com a correta aplicação dos recursos públicos e com a transparência na gestão dos recursos públicos — destacou a controladora-geral do município, Marilene Vieira.