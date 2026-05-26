21.8 C
V Redonda
terça-feira, maio 26, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Início Região Prefeitura de Resende promove audiência para análise das contas públicas do 1º...

Prefeitura de Resende promove audiência para análise das contas públicas do 1º quadrimestre

Por
FOLHA DO ACO
-

A Prefeitura de Resende, por meio da Controladoria Geral do Município, realizará na próxima quinta-feira (dia 28), às 14h30, uma audiência pública para apresentação e análise dos resultados financeiros do município referentes ao primeiro quadrimestre de 2026. O encontro acontecerá no plenário da Câmara Municipal de Resende. 

A iniciativa atende às exigências da Lei Complementar nº 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e tem como objetivo garantir transparência na gestão dos recursos públicos, além de permitir que a população acompanhe de forma clara a execução orçamentária do município. 

Durante a audiência, serão apresentados dados relacionados às metas fiscais da administração municipal, incluindo informações sobre receitas, despesas, investimentos e aplicação de recursos em áreas essenciais, como saúde e educação. A apresentação também reforça o compromisso da gestão municipal com a publicidade dos atos públicos e o acesso à informação. 

As audiências públicas são realizadas periodicamente, a cada quatro meses, permitindo que a sociedade participe do acompanhamento das contas públicas e compreenda os resultados alcançados pela administração municipal ao longo do ano. 

— A transparência e o diálogo com a população são fundamentais para uma gestão responsável e eficiente. Essas audiências públicas fortalecem o controle social e demonstram o compromisso da Prefeitura de Resende com a correta aplicação dos recursos públicos e com a transparência na gestão dos recursos públicos — destacou a controladora-geral do município, Marilene Vieira. 

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

© 2019 Folha do Aço. Todos os Direitos Reservados.