24.7 C
V Redonda
terça-feira, maio 26, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Início Região IFRJ – Campus Pinheiral abre inscrições para cursos técnicos gratuitos em Administração...

IFRJ – Campus Pinheiral abre inscrições para cursos técnicos gratuitos em Administração e Paisagismo

Por
FOLHA DO ACO
-

O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) – Campus Pinheiral está com inscrições abertas para o processo seletivo de estudantes para os cursos técnicos gratuitos em Administração e Paisagismo. As inscrições também são gratuitas e podem ser realizadas pela internet, https://ifrj.edu.br/pinheiral , até o dia 5 de junho.

Podem se inscrever estudantes do 2º e 3º ano do Ensino Médio no ano letivo de 2026, além de interessados que já tenham concluído o Ensino Médio. A seleção será realizada por sorteio público, sem aplicação de prova. Estudantes de outras cidades têm direito à gratuidade no transporte intermunicipal, com até 60 passagens por mês.

Os cursos técnicos em Administração e Paisagismo são ofertados no período noturno e têm duração de três semestres. A previsão de início das aulas é agosto de 2026. A unidade oferece aos estudantes jantar gratuito e oportunidades de bolsas de estudo, mediante aprovação em edital interno.

O curso técnico em Administração visa à formação de profissionais críticos e oferece disciplinas como Gestão de Pessoas, Marketing e Vendas, Logística e Finanças, entre outras. Já o curso técnico em Paisagismo tem como objetivo formar profissionais capazes de planejar e implementar projetos de paisagismo e atividades de jardinagem com respeito ao meio ambiente.

O edital completo do processo seletivo para os cursos técnicos em Administração e Paisagismo está disponível e https://ifrj.edu.br/pinheiral Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 3356-8204. O Campus Pinheiral está localizado na Rua José Breves, 550, Centro.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

© 2019 Folha do Aço. Todos os Direitos Reservados.