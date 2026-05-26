IFRJ – Campus Pinheiral abre inscrições para cursos técnicos gratuitos em Administração e Paisagismo

O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) – Campus Pinheiral está com inscrições abertas para o processo seletivo de estudantes para os cursos técnicos gratuitos em Administração e Paisagismo. As inscrições também são gratuitas e podem ser realizadas pela internet, https://ifrj.edu.br/pinheiral , até o dia 5 de junho.

Podem se inscrever estudantes do 2º e 3º ano do Ensino Médio no ano letivo de 2026, além de interessados que já tenham concluído o Ensino Médio. A seleção será realizada por sorteio público, sem aplicação de prova. Estudantes de outras cidades têm direito à gratuidade no transporte intermunicipal, com até 60 passagens por mês.

Os cursos técnicos em Administração e Paisagismo são ofertados no período noturno e têm duração de três semestres. A previsão de início das aulas é agosto de 2026. A unidade oferece aos estudantes jantar gratuito e oportunidades de bolsas de estudo, mediante aprovação em edital interno.

O curso técnico em Administração visa à formação de profissionais críticos e oferece disciplinas como Gestão de Pessoas, Marketing e Vendas, Logística e Finanças, entre outras. Já o curso técnico em Paisagismo tem como objetivo formar profissionais capazes de planejar e implementar projetos de paisagismo e atividades de jardinagem com respeito ao meio ambiente.

O edital completo do processo seletivo para os cursos técnicos em Administração e Paisagismo está disponível e https://ifrj.edu.br/pinheiral Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 3356-8204. O Campus Pinheiral está localizado na Rua José Breves, 550, Centro.