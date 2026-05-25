Corrida de carrinho de rolimã reúne famílias e celebra tradição no Santo Agostinho, em Volta Redonda

O último domingo (dia 24) foi marcado por velocidade, nostalgia e integração comunitária no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. A Scuderia Burrolimanzeiros promoveu mais uma edição da tradicional corrida de carrinhos de rolimã na Rua Lino Moreira, reunindo crianças, adultos e moradores de diferentes bairros da cidade.

O evento aconteceu pela primeira vez já sob a vigência da Lei Municipal nº 6.756, que institui a “Semana Municipal da Prática de Carrinho de Rolimã” no calendário oficial do município. A proposta é incentivar a preservação da brincadeira tradicional e promover atividades de lazer ao ar livre.

Durante todo o dia, o público acompanhou descidas, manobras e disputas amistosas entre os participantes. Segundo o organizador Luciano Guedes de Moraes, o objetivo principal é manter viva a tradição e fortalecer a convivência entre as famílias.

“Não tem idade para participar. Desde o pequenininho até vovô e vovó. Todo mundo pode vir, trazer o filho e participar com a gente”, afirmou Luciano, destacando ainda que o evento é aberto a moradores de qualquer bairro da cidade.

Ele também ressaltou o caráter comunitário da iniciativa e agradeceu o apoio recebido para a realização da corrida. “Muita gente ajuda para que isso aconteça. É um evento feito por todos”, disse.

O vereador Sukinho, um dos apoiadores da iniciativa, destacou a importância da atividade como alternativa ao uso excessivo de celulares pelas crianças. “Aqui você não vê criança com celular na mão. Está todo mundo brincando, participando e convivendo”, comentou.

O presidente da Cooperaço, Clóvis Barbosa Silveira, afirmou que acompanha o evento há anos e destacou o crescimento da participação popular. Segundo ele, há expectativa de ampliar o apoio à iniciativa nas próximas edições.

Já o deputado Munir Neto classificou a corrida como um resgate da infância e da convivência comunitária. “É um evento maravilhoso, que relembra a infância da gente e reúne a comunidade de forma saudável”, declarou.

A programação aconteceu das 9h às 15h e transformou a Rua Lino Moreira em um espaço de lazer, adrenalina e confraternização, reforçando a tradição do carrinho de rolimã como patrimônio afetivo de gerações.

Foto: Evandro Freitas