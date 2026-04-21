Corpo é encontrado com sinais de agressão em Volta Redonda

Um homem de 27 anos foi encontrado morto na tarde desta terça-feira (dia 21) na Rua Paraná, no bairro Jardim Padre Josimo, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada por policiais militares após acionamento para verificação de encontro de cadáver.

De acordo com informações da Polícia Militar, o corpo foi localizado em posição de bruços e, inicialmente, não apresentava sinais aparentes de perfuração por arma de fogo. O Corpo de Bombeiros já estava no local no momento da chegada da guarnição.

Testemunhas relataram que o homem havia apresentado comportamento alterado no dia anterior, circulando pelo bairro possivelmente sob efeito de substâncias entorpecentes. Ainda segundo os relatos, ele não retornou para casa, o que levou um conhecido, de 50 anos, a sair à sua procura, encontrando-o já sem vida.

A perícia técnica identificou diversos hematomas pelo corpo e ferimentos nas mãos, levantando a suspeita de agressão física. Próximo ao corpo, foram recolhidos um pino com substância em pó branco, um aparelho celular e uma bula de medicamento, materiais que ficaram sob responsabilidade da perícia.

Uma mulher de 25 anos, ex-companheira da vítima, também esteve no local e relatou que o homem teria aparecido em sua residência durante a madrugada, em aparente estado de alucinação. Segundo ela, ele teria pulado do telhado e afirmado estar sendo perseguido, mas não soube indicar por quem.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso foi registrado na 93ª Delegacia de Polícia, onde será investigado.