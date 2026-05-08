Discussão familiar termina em tragédia: Homem é morto a facadas pelo cunhado em Barra do Piraí

Um homem de 34 anos foi morto a facadas pelo próprio cunhado na noite dessa quinta-feira (dia 7) no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí. O crime aconteceu na Rua Maria Emília Aguiar, por volta das 23h14.

Segundo informações registradas na delegacia, policiais militares foram acionados pelo 190 para atender uma ocorrência de agressão. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram equipes do SAMU prestando socorro à vítima.

A esposa da vítima relatou aos policiais que o marido teria se desentendido com seu irmão. Durante a discussão, os dois entraram em luta corporal e, segundo o depoimento, o agressor teria pegado uma faca e atingido a vítima com um golpe no peito.

Após o ataque, o suspeito deixou o local. Os policiais receberam a informação de que ele estaria no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, e seguiram até a unidade, mas ele não foi localizado. O veículo utilizado na fuga foi localizado abandonado horas depois no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda.

O caso foi registrado na delegacia de Barra do Piraí e será investigado pela Polícia Civil.