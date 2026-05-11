Polícia Civil prende três criminosos em operação contra quadrilha que aplica golpes em idosos no Rio

Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis), com apoio da 27ª DP (Vicente de Carvalho), deflagraram, nesta segunda-feira (dia 11), a segunda fase da “Operação Estorno”, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa especializada em furtar valores de aposentados e idosos em agências bancárias. Os prejuízos causados ultrapassam R$ 100 mil. Dois irmãos foram presos e um terceiro criminoso foi capturado durante diligências na Zona Sudoeste e na Baixada Fluminense.

Segundo as investigações, os irmãos presos integram o grupo criminoso, que atua em diferentes cidades do estado do Rio de Janeiro. Durante a ação em um endereço ligado a eles, os homens foram capturados e presos por associação criminosa e furto mediante fraude. No local, um outro homem, contra o qual pendia um mandado de prisão por furto, foi localizado. Contra ele, foi cumprida a ordem judicial.

Durante as diligências, os policiais civis também apreenderam veículos de luxo, joias e outros materiais que auxiliarão no aprofundamento das investigações.

Conforme apurado, a associação sempre utiliza o mesmo modus operandi, abordando principalmente pessoas idosas sob o pretexto de oferecer ajuda em caixas eletrônicos. Aproveitando-se da confiança das vítimas, os criminosos conseguiam acesso a dados bancários e realizavam transferências, saques indevidos e até contratação de empréstimos de forma fraudulenta.

Ainda segundo os agentes, havia divisão de tarefas entre os integrantes da associação, com atuação coordenada desde a abordagem até a fuga, que contava com apoio logístico e uso de veículos. Somente em Angra dos Reis, três vítimas já identificadas tiveram prejuízo superior a R$ 100 mil.

Na primeira fase da operação, deflagrada no dia cinco de abril, um homem foi preso e um veículo utilizado nas ações criminosas foi apreendido. As diligências seguem para identificar outros envolvidos e possíveis vítimas do grupo.