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Polícia Civil prende três criminosos em operação contra quadrilha que aplica golpes em idosos no Rio

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FOLHA DO ACO
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Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis), com apoio da 27ª DP (Vicente de Carvalho), deflagraram, nesta segunda-feira (dia 11), a segunda fase da “Operação Estorno”, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa especializada em furtar valores de aposentados e idosos em agências bancárias. Os prejuízos causados ultrapassam R$ 100 mil. Dois irmãos foram presos e um terceiro criminoso foi capturado durante diligências na Zona Sudoeste e na Baixada Fluminense.

Segundo as investigações, os irmãos presos integram o grupo criminoso, que atua em diferentes cidades do estado do Rio de Janeiro. Durante a ação em um endereço ligado a eles, os homens foram capturados e presos por associação criminosa e furto mediante fraude. No local, um outro homem, contra o qual pendia um mandado de prisão por furto, foi localizado. Contra ele, foi cumprida a ordem judicial.

Durante as diligências, os policiais civis também apreenderam veículos de luxo, joias e outros materiais que auxiliarão no aprofundamento das investigações.

Conforme apurado, a associação sempre utiliza o mesmo modus operandi, abordando principalmente pessoas idosas sob o pretexto de oferecer ajuda em caixas eletrônicos. Aproveitando-se da confiança das vítimas, os criminosos conseguiam acesso a dados bancários e realizavam transferências, saques indevidos e até contratação de empréstimos de forma fraudulenta.

Ainda segundo os agentes, havia divisão de tarefas entre os integrantes da associação, com atuação coordenada desde a abordagem até a fuga, que contava com apoio logístico e uso de veículos. Somente em Angra dos Reis, três vítimas já identificadas tiveram prejuízo superior a R$ 100 mil.

Na primeira fase da operação, deflagrada no dia cinco de abril, um homem foi preso e um veículo utilizado nas ações criminosas foi apreendido. As diligências seguem para identificar outros envolvidos e possíveis vítimas do grupo.

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