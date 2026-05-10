Capotamento deixa seis pessoas feridas na BR-393, em Volta Redonda

Um acidente envolvendo dois carros deixou seis pessoas feridas na manhã deste domingo (dia 10), na BR-393, em Volta Redonda. A colisão aconteceu por volta das 11h20, no km 283 da rodovia, na altura do retorno do bairro Santo Agostinho, na pista sentido Barra do Piraí.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu um Fiesta e um Santana. Após a colisão traseira, um dos veículos atingiu o meio-fio da via e o Santana acabou capotando.

Ainda de acordo com a PRF, seis pessoas sofreram ferimentos leves – a passageira do Fiesta e os ocupantes do Santana. Todas as vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu e encaminhadas ao Hospital São João Batista.

O acidente não provocou interdição da pista, mas causou lentidão no trânsito durante o atendimento da ocorrência.

Foto: Divulgação/PRF