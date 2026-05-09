Volta Redonda abre inscrições para curso gratuito de Desenvolvimento de Jogos

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) de Volta Redonda e o Espaço Vírgula Hub de Inovação VR abriram inscrições para o curso gratuito de Introdução ao Desenvolvimento de Jogos. A iniciativa é aberta a todas as idades e é indicado, principalmente, para quem está cursando, no mínimo, os anos finais do ensino fundamental.

Os interessados podem se inscrever pela internet, acessando o link https://abre.ai/introgame26 e preencher o formulário. As vagas são limitadas.

As aulas terão início no dia 1º de junho e serão realizadas às segundas e quartas-feiras, das 15h às 17h, no próprio espaço do Vírgula, localizado no Shopping Park Sul, no bairro São Geraldo.

Durante o curso, os alunos aprenderão sobre tipos de jogos e gêneros; conceitos de Game Design; lógica de programação para jogos, entre outros tópicos, abrangendo desde os conceitos básicos até a criação de um jogo.

“Assim como acontece com startups, o Vírgula tem esse papel de fomento à tecnologia e inovação. E esse curso na área de jogos, que é uma das que mais movimenta a economia no mundo, com um forte apelo no Brasil, será uma ótima oportunidade para quem deseja transformar criatividade em experiência real”, afirmou o subsecretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Fernando Lee, citando que o curso foi pensado também por conta da construção do Museu do Videogame, que ficará no bairro Sessenta.

“Em breve teremos o primeiro Museu do Videogame do estado do Rio, por meio da parceria entre a prefeitura e o governo estadual, através da Funarj (Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro). E esse futuro espaço possivelmente será um local onde a mão de obra na área de games será aproveitada”, explicou Fernando.

Fotos de divulgação – Secom/PMVR.