PRF prende dupla com carga de medicamentos proibidos na Dutra, em Piraí

A Polícia Rodoviária Federal prendeu dois homens por contrabando, descaminho e importação de medicamentos sem registro sanitário na manhã de sábado (dia 9), na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. A ação ocorreu por volta das 10h50, durante uma fiscalização de combate ao crime realizada pela equipe Charlie da 7ª Delegacia da PRF, em frente à Unidade Operacional de Caiçara, no km 233 da pista sentido Rio.

Segundo a PRF, os agentes abordaram um veículo VW Virtus com placas de Saquarema. Durante a abordagem, o passageiro, de 48 anos, afirmou que transportava seis canetas emagrecedoras do medicamento Mounjaro, trazidas do Paraguai, e alegou possuir receita médica.

No entanto, durante a revista no interior do carro e nas bagagens, os policiais encontraram uma quantidade maior de produtos. Foram apreendidas 96 ampolas de Tirzec 15 mg, substância cuja comercialização, importação e uso são proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) por falta de registro sanitário no Brasil. Também foram localizadas quatro cartelas do mesmo medicamento, além de 10 ampolas de GHK, cinco ampolas de testosterona 250 mg, uma ampola de Aurex, 10 ampolas de diluente, 12 ampolas de Gluconex 15 mg e cinco aparelhos celulares Iphone 17.

Ainda de acordo com a PRF, a receita médica apresentada pelo passageiro estava fora do prazo de validade e autorizava uma quantidade inferior à encontrada no veículo.

Diante da situação, o motorista e o passageiro foram detidos. Todo o material apreendido e os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Volta Redonda, onde a ocorrência foi registrada.

Foto: Divulgação/PRF