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Barra do Piraí disponibiliza pontos de coleta para descarte de produtos de limpeza da marca Ypê

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FOLHA DO ACO
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Diante da orientação da Anvisa sobre possíveis riscos em produtos de limpeza, a Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade, disponibilizou pontos de coleta para o descarte adequado de detergentes, sabões líquidos e desinfetantes da marca Ypê, com lotes finalizados em “1”.

A iniciativa tem como objetivo evitar que esses produtos sejam descartados de forma irregular no lixo comum, o que pode causar impactos ambientais, como a contaminação do solo e da água, além de riscos à saúde pública.

Os pontos de coleta estão disponíveis na sede da Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade, nas subprefeituras dos distritos da Califórnia e de Ipiabas, além de todos os postos de saúde do município. O serviço será oferecido pelo prazo de 30 dias.

O secretário municipal de Ambiente e Sustentabilidade, Christopher Taranto, destacou a importância da medida e da conscientização da população.

“Estamos falando de produtos de uso cotidiano, como detergentes e desinfetantes, e por isso é fundamental que a população esteja atenta aos lotes e às orientações. O descarte inadequado pode gerar sérios danos ambientais. Com esses pontos de coleta, garantimos uma destinação correta e segura”, afirmou.

O secretário também fez um alerta sobre os impactos diretos na região. “Se esses produtos forem descartados de forma irregular, eles podem atingir nossos recursos hídricos, como o Rio Paraíba do Sul e o Rio Piraí, comprometendo o meio ambiente e a qualidade da água. Por isso, é fundamental que a população utilize os pontos de coleta disponibilizados.”

A recomendação é que os moradores que possuam esses produtos interrompam o uso e procurem um dos locais indicados para o descarte adequado.

Fotos: Paulo César Junior/Secom

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