Pé na Areia: Associação promove encontros de pesca, inclusão social e ações ecológicas na região

Um grupo de amigos apaixonados por pesca esportiva, convivência familiar e preservação ambiental vem ganhando força na região. O projeto “Pé na Areia Kayak Fishing”, criado há três anos, está passando por uma transformação e agora deve se tornar oficialmente a Associação Recreativa Cultural de Pesca Pé na Areia Kayak Fishing (CREPA).

O anúncio foi feito pelo presidente do grupo, José Carlos de Oliveira, durante um encontro realizado na Fazenda da Grama, onde cerca de 70 pessoas participaram das atividades no último fim de semana. Segundo ele, o evento já chegou à sétima edição no local e reúne integrantes de diferentes perfis em torno de ações de lazer, integração e conscientização ambiental.

De acordo com José Carlos, o grupo já promoveu dez encontros em praias da região, principalmente na Praia da Pitanga, em Paraty, além de acampamentos e mutirões de limpeza ambiental. Entre as ações realizadas estão a coleta de lixo, limpeza de praias e orientação sobre descarte correto de resíduos.

Além da preservação ambiental, o projeto também busca promover inclusão social. Segundo o presidente, o grupo acolhe pessoas que enfrentam problemas emocionais, estresse profissional e dificuldades sociais.

“Aqui não tem partido político, religião ou qualquer tipo de divisão. O nosso objetivo é cuidar da família, promover inclusão social e ecologia”, afirmou José Carlos.

A associação também realiza confraternizações anuais e pretende retomar um programa de rádio voltado à cultura da pesca, palestras e encontros educativos.

Atualmente, o grupo conta com apoiadores e patrocinadores locais, além de buscar novos parceiros para ampliar as atividades. Para participar, os interessados devem entrar em contato com a diretoria da associação e preencher uma ficha de inscrição. A anuidade é de R$ 60, dando direito à participação nos encontros e eventos promovidos pelo grupo.

O contato pode ser feito diretamente com o presidente José Carlos pelo telefone (24) 99825-9897.