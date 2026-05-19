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terça-feira, maio 19, 2026
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PF mira tráfico internacional de drogas em operação em Volta Redonda

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FOLHA DO ACO
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A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (dia 19), a Operação Express, com o objetivo de apurar a prática do crime de tráfico internacional de drogas via postal.

Na ação de hoje, policiais federais cumprem um mandado de busca e apreensão no município de Volta Redonda/RJ. A medida judicial foi expedida pela 4ª Vara Federal de São João de Meriti.

As investigações conduzidas pela Delegacia de Polícia Federal em Volta Redonda/RJ tiveram início após retenção de uma remessa internacional contendo substância entorpecente oculta em embalagem plástica rotulada como produto alimentício. Posteriormente, a partir da realização de laudo pericial, a substância foi identificada como haxixe.

As apurações indicam que a encomenda foi enviada dos Estados Unidos e tinha como destinatário um morador do município de Volta Redonda/RJ.

A ação tem como objetivo reunir elementos de prova que contribuam para o esclarecimento dos fatos apurados. O investigado poderá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, sem prejuízo de outros delitos que possam ser identificados no curso das investigações.

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