Adolescente é encontrada desorientada e sob efeito de medicamento controlado caminhando na Dutra, em Resende

Uma adolescente de 15 anos foi encontrada em situação de vulnerabilidade na madrugada desta terça-feira (dia 19), às margens da Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 309, em Resende. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ela estava visivelmente desorientada, sem equilíbrio e apresentando sinais de estar dopada.

De acordo com a PRF, funcionários de um posto de combustíveis conhecido como Rezendão acionaram os agentes por volta das 5h30 após perceberem a adolescente andando pela faixa de rolamento da rodovia, correndo risco de atropelamento. Os trabalhadores retiraram a jovem da pista e a acomodaram em um espaço do posto até a chegada das equipes da PRF, da CCR RioSP e do Conselho Tutelar.

No local, os policiais constataram que a adolescente não portava documentos nem aparelho celular. A identificação foi feita com base nas informações fornecidas pela própria jovem.

Ainda segundo a PRF, a adolescente relatou que vinha de Minas Gerais em uma carona com um caminhoneiro. Ela afirmou que o motorista a deixou no local após prometer levá-la até a praia.

Dentro da mochila da adolescente, os agentes encontraram uma cartela de Tramadol, medicamento controlado utilizado no tratamento de dores moderadas a intensas. Dos dez comprimidos da embalagem, apenas dois estavam intactos. Conforme informado pela PRF, o medicamento exige receita médica controlada e, em altas doses, pode provocar efeitos graves, como desorientação, perda de equilíbrio, sonolência extrema, convulsões, depressão respiratória e até coma.

A jovem foi socorrida por uma equipe de resgate e encaminhada ao Hospital de Emergência de Resende para atendimento médico. O caso está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar. Uma conselheira de plantão esteve no local e acompanhou a adolescente até a unidade hospitalar.