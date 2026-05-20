PRF prende passageiro de ônibus com medicamentos proibidos e produtos sem nota fiscal na Dutra, em Itatiaia

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na tarde desta terça-feira (dia 20), um passageiro de 24 anos suspeito de descaminho, contrabando de medicamentos proibidos e crime contra a saúde pública durante uma fiscalização na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Segundo a PRF, a abordagem aconteceu por volta das 14h30, no km 324 da rodovia, na praça de pedágio. Equipes do Grupo de Patrulhamento Tático da 7ª Delegacia realizavam uma operação de combate ao crime quando pararam um ônibus de linha interestadual.

Durante a fiscalização, os policiais receberam a informação de que um dos passageiros teria se dirigido rapidamente ao banheiro do veículo ao perceber a presença da equipe, levantando suspeitas. Na revista feita no sanitário, os agentes encontraram um saco plástico preto com vários frascos de medicamentos emagrecedores.

Com as características do suspeito, os policiais localizaram e abordaram o passageiro, encontrando com ele mais medicamentos e outros produtos sem documentação fiscal ou qualquer comprovante de origem regular.

Ao todo, foram apreendidos:

63 ampolas de Tizerpatide;

4 ampolas de peptídeos;

21 frascos de perfumes diversos;

2 celulares iPhone;

1 microfone Bluetooth;

1 fone de ouvido Bluetooth;

1 tablet iPad.

A PRF informou que os materiais foram apreendidos e o homem detido. A ocorrência foi encaminhada para a 89ª Delegacia de Polícia, onde o caso será investigado e os procedimentos legais adotados.

Foto: Divulgação/PRF