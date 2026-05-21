PF mira grupo suspeito de escravizar colombianos e praticar agiotagem no Sul Fluminense

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (dia 21), a Operação Juro Zero com o objetivo de investigar a prática dos crimes de tráfico de pessoas e de trabalho análogo à escravidão.

Na ação de hoje, policiais federais cumprem dois mandados de busca e apreensão, nos municípios de Pinheiral/RJ e Resende/RJ, ambos expedidos pela 3ª Vara Federal de São João de Meriti/RJ.

As investigações conduzidas pela Delegacia de Polícia Federal em Volta Redonda tiveram início a partir de denúncia apresentada por cidadãos colombianos que teriam sido aliciados para virem ao Brasil com promessa de trabalho na área do turismo, tendo suas passagens aéreas financiadas pelo grupo investigado. Contudo, após chegarem ao Brasil, o cenário apresentado teria sido alterado, passando as vítimas a viver em condições análogas à de escravo.

Há, ainda, elementos de informação indicando que os investigados atuariam em esquema de agiotagem, utilizando os imigrantes em cobranças de dívidas, muitas vezes mediante violência e grave ameaça.

As investigações apontam, também, a existência de outros cidadãos colombianos em situação semelhante, inclusive residindo em condições incompatíveis com a dignidade humana.

A operação de hoje busca arrecadar elementos de informação que auxiliem a Polícia Federal na completa identificação da organização criminosa, bem como na individualização das condutas praticadas pelos investigados.