Perturbação do sossego: Motociclista de moto barulhenta é identificado e intimado em Volta Redonda

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda, em ação integrada com a Polícia Civil, por meio da 93ª Delegacia de Polícia (93ª DP), identificou e entregou, nesta semana, uma intimação a um homem de 22 anos por perturbação do sossego. Ele foi flagrado por câmeras do sistema de monitoramento da cidade conduzindo uma motocicleta com escapamento excessivamente barulhento, após diversas denúncias feitas por moradores.

Pelas denúncias, o motociclista circulava em alta velocidade por bairros como Retiro, Colina e Aterrado, provocando transtornos à população. Além das imagens captadas pelo sistema público de monitoramento, vídeos publicados pelo próprio suspeito em redes sociais contribuíram para a identificação e comprovação das infrações.

Após ser localizado no bairro Açude II, o homem foi intimado a prestar esclarecimentos na delegacia da Polícia Civil de Volta Redonda. Além da perturbação do sossego, ele poderá responder por infrações penais e administrativas relacionadas à Lei de Crimes Ambientais, além de possível adulteração de sinal identificador de veículo automotor, uma vez que conduzia a motocicleta com a placa levantada – prática utilizada para dificultar a fiscalização de trânsito e evitar multas por excesso de velocidade registradas por radares.

A Semop reforça que esse tipo de conduta representa desrespeito à coletividade, afetando especialmente idosos, crianças, trabalhadores, pessoas enfermas e até animais. O uso estratégico das câmeras de monitoramento tem sido fundamental para identificar, localizar e responsabilizar autores desse tipo de infração.

A perturbação do sossego é considerada contravenção penal e pode ser denunciada a qualquer hora do dia ou da noite, já que não há horário específico para caracterização da infração. As denúncias podem ser feitas 24 horas por dia por meio da Central de Atendimento Único (CAU), pelo telefone 156.

Foto: Divulgação/Semop.